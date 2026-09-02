Ученые Колумбийского университета и Университета Рочестера выяснили, почему у части людей, принимающих статины для снижения холестерина, возникают мышечные боли, слабость и судороги. Результаты опубликованы в Journal of Clinical Investigation (JCI). По данным авторов, с такими побочными эффектами сталкиваются около 10% пациентов.

В центре исследования оказался белок RyR1 в мышечных клетках, регулирующий поступление кальция, необходимого для сокращения мышц. Выяснилось, что симвастатин связывается с RyR1 и удерживает кальциевый канал в открытом состоянии. Из-за этого в клетки попадает избыток кальция, что повреждает мышечную ткань или активирует разрушающие ее ферменты.

С этим механизмом связывают болезненность, снижение силы и судороги. Особенно уязвимы люди с мутациями RyR1: у них возможны злокачественная гипертермия, ослабление диафрагмы и ухудшение дыхания. Редким, но опасным последствием остается рабдомиолиз, способный привести к почечной недостаточности.

Авторы подчеркивают: обнаруженный механизм не объясняет все случаи непереносимости статинов. В качестве решения рассматриваются препараты, не взаимодействующие с RyR1, либо средства, закрывающие кальциевые каналы. В опытах на мышах такое лечение предотвратило мышечную слабость, вызванную симвастатином.