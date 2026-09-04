Почему пожилым стоит есть яйца с жидким желтком: ученые назвали дозу, способ приготовления и главный секрет усвоения

Японские ученые выяснили, что ежедневное употребление яичных желтков помогает улучшить память у людей в возрасте от 60 до 80 лет. Результаты исследования приводит « АиФ ».

Специалисты разделили добровольцев, жаловавшихся на забывчивость, на две группы. Первая ежедневно получала 300 мг холина (витамина B4) из яичного желтка, вторая — плацебо. Через шесть недель у первой группы зафиксировали улучшение когнитивных функций, через 12 недель эффект подтвердился. Участники, получавшие холин, быстрее справлялись с тестами на внимание и скорость мышления. В контрольной группе значимых изменений за три месяца не произошло.

Профессор Токийского аграрно-технического университета Ютака Миура отметил, что холин из яиц усваивается эффективнее, чем из многих других продуктов. При этом потребление желтков не приводило к росту уровня триметиламин N-оксида, избыток которого негативно влияет на сосуды.

В одном яйце содержится от 125 до 169 мг холина. Для терапевтического эффекта исследователи рекомендуют съедать по два яйца в день. Холин также есть в говяжьей печени, мясе птицы, рыбе, креветках и брокколи, но в меньшей концентрации. Ученые советуют есть яйца на завтрак со свежими овощами, а готовить всмятку, пашот или яичницей с жидким желтком. Сырые яйца исключаются из-за риска сальмонеллеза.