Почему пожилым стоит есть яйца с жидким желтком: ученые назвали дозу, способ приготовления и главный секрет усвоения
Профессор Миура: два яйца в день улучшают память у людей 60–80 лет
Японские ученые выяснили, что ежедневное употребление яичных желтков помогает улучшить память у людей в возрасте от 60 до 80 лет. Результаты исследования приводит «АиФ».
Специалисты разделили добровольцев, жаловавшихся на забывчивость, на две группы. Первая ежедневно получала 300 мг холина (витамина B4) из яичного желтка, вторая — плацебо. Через шесть недель у первой группы зафиксировали улучшение когнитивных функций, через 12 недель эффект подтвердился. Участники, получавшие холин, быстрее справлялись с тестами на внимание и скорость мышления. В контрольной группе значимых изменений за три месяца не произошло.
Профессор Токийского аграрно-технического университета Ютака Миура отметил, что холин из яиц усваивается эффективнее, чем из многих других продуктов. При этом потребление желтков не приводило к росту уровня триметиламин N-оксида, избыток которого негативно влияет на сосуды.
В одном яйце содержится от 125 до 169 мг холина. Для терапевтического эффекта исследователи рекомендуют съедать по два яйца в день. Холин также есть в говяжьей печени, мясе птицы, рыбе, креветках и брокколи, но в меньшей концентрации. Ученые советуют есть яйца на завтрак со свежими овощами, а готовить всмятку, пашот или яичницей с жидким желтком. Сырые яйца исключаются из-за риска сальмонеллеза.