Почему православные хоронят на третий день и что делать, если не получается?
Общественник Иванов: похороны на третий день связаны с воскресением Христа
Традиция хоронить умерших на третий день связана с воскресением Иисуса Христа, которое, согласно христианскому учению, произошло на третий день после смерти. Однако провести похороны в этот срок удается не всегда — например, из-за задержки вскрытия или долгой дороги к месту захоронения. Лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с ИА «Кулик» отметил, что церковь понимает и принимает такие обстоятельства.
По его словам, главное значение имеет не точная дата похорон, а достойное проведение обряда. «Смысл прощания не в формальном соблюдении даты, а в молитве об упокоении души усопшего и поддержке близких в час скорби», — пояснил Иванов.