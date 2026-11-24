Путешественники Паша и Тома, которые идут пешком из Москвы во Владивосток, добрались до Еврейской автономной области. Об этом они сообщили в телеграм-канале «Пешком через Россию» (16+).

По данным пары, на 310-й день пути они дошли от поворота на Тоннельный (1721-й км, Амурская область) до кафе-гостиницы «У озера» в ЕАО. За день путешественники преодолели 33,46 км и сделали 39 755 шагов. Всего они прошли 8576,7 км, до Владивостока осталось примерно 1106 км.

Паша и Тома уже заселились в гостиницу и готовятся к отдыху. Из-за смены часового пояса они смогут поспать на час дольше, что их обрадовало.