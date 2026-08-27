Почему смерть Богородицы называют сном: священник объяснил, в чем главный смысл Успения и надежда для каждого
Священник Ильяшенко: Успение — это финал земной жизни избранной Девы
Духовный смысл Успения Пресвятой Богородицы — в преодолении страха смерти и надежде на вечную жизнь с Богом. Об этом «Известиям» рассказал священник, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко.
По его словам, Успение завершает земной путь Девы, избранной из всего человечества и ставшей Матерью Бога. Оставаясь человеком, она, как и все люди, прошла земной путь до конца и умерла, чтобы в вечности быть со своим Божественным Сыном.
Священник пояснил, что кончина Божией Матери названа «успением», то есть сном, чтобы подчеркнуть: Она не просто покинула земной мир, но взошла на небеса, став заботливой Заступницей и молитвенницей за людей.