Конфликты со свекровью, свекром, тещей или тестем идут вразрез с пятой христианской заповедью о почитании родителей. Такое мнение в разговоре с « Абзацем » высказал настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Федор Бородин.

Священнослужитель пояснил, что в православной традиции родители мужа или жены относятся к старшему поколению семьи, которое следует уважать. Почитание при этом не требует обязательной эмоциональной близости, но исключает хамство и подразумевает заботу о старших в старости. Не подчиняться родителям супруга допустимо, если их требования к семье или детям противоречат воле Божией.

Бородин также отметил, что свекрови важно соблюдать границы семьи взрослых детей и не вмешиваться в их быт. Если конфликт уже произошел, невестке, по его словам, стоит определить собственную долю ответственности и попросить прощения, чтобы восстановить мир.

Протоиерей добавил: после заключения брака супруги прежде всего становятся мужем и женой, а уже затем остаются сыном и дочерью. Он также предостерег от подрыва авторитета старших в присутствии внуков. Ребенок может перенять увиденную модель общения и позже повторять ее в отношениях с собственными родителями.