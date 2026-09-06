Почему в машине обязана быть икона Николая Чудотворца: священник объяснил, от чего она отводит беду

Протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса, рекомендовал водителям держать в автомобиле икону Николая Чудотворца. По его словам, этот святой известен тем, что быстро откликается на просьбы верующих и не оставляет молящихся без внимания, передает ИА « Кулик ».

Священник также предложил удобную альтернативу — небольшой триптих с изображениями Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и святителя Николая. Его можно легко закрепить в салоне. Настоятель отметил, что машина остается местом, где образ должен быть всегда под рукой, а приобрести такой набор можно в церковных лавках.

Отец Александр подчеркнул, что святитель Николай откликается на любые просьбы, но главное — это вера и молитва самого водителя. Без искреннего обращения к Богу никакая икона не обеспечит настоящую защиту в дороге. При этом выбор небесного покровителя — личное дело каждого: это может быть святой, чье имя совпадает с именем человека, или тот, к кому он испытывает особое почтение. Строгих правил здесь нет.