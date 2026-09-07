Почему во время грозы опасно доставать телефон: эксперт МЧС объяснил, как в городе не стать целью для молнии

Во время грозы даже городская застройка не дает полной гарантии защиты от удара молнии. Об этом в беседе с « Радио 1 » предупредил аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов.

По его словам, полностью безопасных мест в непогоду нет: опасность существует и в лесу, и в воде, и в городе. Молнии нередко попадают в людей. Металлические предметы, устройства, создающие электромагнитные волны, и мобильные телефоны усиливают вероятность удара.

При ухудшении погоды Халилов советует как можно быстрее укрыться в торговом центре, магазине, капитальном здании, метро или автомобиле. Стоять под высокими деревьями опасно: разряд может попасть в ствол и травмировать находящихся рядом. Не следует оставаться на открытом пространстве и лучше не пользоваться телефоном на улице. Спасатель отметил, что молния способна ударить даже в зонтик.