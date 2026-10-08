Почему вы любите или ненавидите осень? Ответ — в гормонах, а не в характере

Психолог Миллер: осенняя хандра связана с падением серотонина

Общество

Психолог Александра Миллер в беседе с «Абзацем» объяснила разное отношение людей к осени гормональной реакцией организма на свет и смену ритмов. По ее словам, сокращение светового дня снижает уровень серотонина, из-за чего у многих начинается сезонная хандра.

Миллер отметила, что за сезонной «любовью» и «нелюбовью» стоят механизмы сложнее вкусовых предпочтений. Главный фактор — реакция на свет: осенью день укорачивается, и это бьет по серотонину и мелатонину. У части людей запускается сезонное аффективное расстройство, при котором настроение падает и хочется спать. Женщины сталкиваются с ним в три-пять раз чаще мужчин.

Психолог добавила, что симпатия к осени часто связана с высокой чувствительностью к сенсорным стимулам и плохой переносимостью летнего зноя. Запахи, прохладный воздух и привычные ритуалы служат дофаминовыми триггерами, помогающими справляться с одиночеством. Тяжелее всего увядание природы дается молодежи и людям с депрессивными состояниями. Миллер пояснила, что осень чаще любят те, кто сильнее реагирует на сенсорные стимулы, ценит предсказуемость и плохо переносит летнюю перегрузку — жару и отсутствие режима. Для них это разгрузка.

Читайте также

Пенсия якобы изменилась: мошенники придумали новую схему обмана россиян

Осенний «белкопад» в Подмосковье: инструкция по спасению бельчат от экологов

Осенний «белкопад» в Подмосковье: инструкция по спасению бельчат от экологов

«Евфросинии Суздальской суждено стать княгиней, но все закончилась трагедией»: почему 1 октября считали особенным на Рус

Первый случай за 10 лет: в Иркутской области сотрудница противочумного института умерла от чумы: что известно

Солнце вышло из затишья: активность звезды начала резко расти с 6 октября — что будет с метеозависимыми

Эксперт предупредил о рисках для пользователей eSIM при смене устройства

Эксперт предупредил о рисках для пользователей eSIM при смене устройства

В Подмосковье обсудили проблемы детей с ОВЗ и специалистов реабилитационных центров

В Подмосковье обсудили проблемы детей с ОВЗ и специалистов реабилитационных центров

Климатолог рассказала о температуре и осадках в октябре

Климатолог рассказала о температуре и осадках в октябре

Эмоциональное заедание: как отличить голод от тревоги и разорвать замкнутый круг

Эмоциональное заедание: как отличить голод от тревоги и разорвать замкнутый круг

«Это не еда, а яд». Врач рассказала, когда даже съедобный гриб становится токсичным

«Это не еда, а яд». Врач рассказала, когда даже съедобный гриб становится токсичным

На 20% больше бронирований: москвичи стали чаще снимать дома в Подмосковье

На 20% больше бронирований: москвичи стали чаще снимать дома в Подмосковье

Volkswagen превратит автомобили 2027 года в игровые консоли с Tetris

Добавьте mosregtoday.ru в избранное