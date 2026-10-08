Психолог Александра Миллер в беседе с « Абзацем » объяснила разное отношение людей к осени гормональной реакцией организма на свет и смену ритмов. По ее словам, сокращение светового дня снижает уровень серотонина, из-за чего у многих начинается сезонная хандра.

Миллер отметила, что за сезонной «любовью» и «нелюбовью» стоят механизмы сложнее вкусовых предпочтений. Главный фактор — реакция на свет: осенью день укорачивается, и это бьет по серотонину и мелатонину. У части людей запускается сезонное аффективное расстройство, при котором настроение падает и хочется спать. Женщины сталкиваются с ним в три-пять раз чаще мужчин.

Психолог добавила, что симпатия к осени часто связана с высокой чувствительностью к сенсорным стимулам и плохой переносимостью летнего зноя. Запахи, прохладный воздух и привычные ритуалы служат дофаминовыми триггерами, помогающими справляться с одиночеством. Тяжелее всего увядание природы дается молодежи и людям с депрессивными состояниями. Миллер пояснила, что осень чаще любят те, кто сильнее реагирует на сенсорные стимулы, ценит предсказуемость и плохо переносит летнюю перегрузку — жару и отсутствие режима. Для них это разгрузка.