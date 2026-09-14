Почему вы не замечаете своих «тараканов», а близкие сходят с ума: психолог объяснил механизм странностей

Психолог Анатолий Абашин в беседе с « Абзацем » объяснил, что обладатель «тараканов в голове» не всегда осознает свою особенность, пока она не привлечет внимание окружающих. По его словам, то, что для одного человека кажется странным, для другого может быть вариантом нормы.

Специалист пояснил, что в понятие «тараканы в голове» входят иррациональные убеждения, навязчивые мысли, психологические защиты и привычки. Значительную часть из них мы перенимаем в детстве и на протяжении жизни от значимых взрослых или окружения. Главный подвох в том, что на чужие странности мы обращаем внимание именно тогда, когда их нет у нас. При этом отсутствие конкретных особенностей не означает, что «тараканов» нет совсем.

Абашин отметил, что для носителя эти особенности — не «тараканы», а норма. Странными их видят близкие, потому что сами так не делают. Например, если девушку с детства учили ставить тапочки в определенное место, для нее это субъективная норма, а для партнера — «таракан». На этой почве возникают когнитивные конфликты.

Психолог подчеркнул: размер странностей и их вред зависят от того, насколько убеждение мешает близким. Если привычки переходят границы и создают неудобства, это должно насторожить. Безобидные особенности вроде привычки есть только четное число орехов допустимы, но если человек заставляет делать так же других, это навязывание своего мира. Когда чужой мир вторгается в жизнь другого, стоит побеспокоиться.