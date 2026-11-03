Почему вы снова выбираете «не тех»: психолог объяснила тягу к одинаковым партнерам
Психолог Наумова: люди бессознательно выбирают партнеров, похожих на прежних
Выбор одинаковых партнеров объясняется тягой к знакомому. Об этом в разговоре с «Радио 1» заявила психолог Любовь Наумова. По ее словам, иногда люди возвращаются не только к бывшим, но и к одним и тем же отношениям — только с разными людьми.
Специалист объяснила, что человек бессознательно выбирает то, что ему знакомо: если когда-то любовь приходилось заслуживать, то партнер, держащий дистанцию, может казаться особенно привлекательным. Появляется желание добиться его внимания и доказать, что именно тебя он любит по-настоящему.
При этом, отметила Наумова, когда рядом оказывается другой мужчина — спокойный и надежный, который не устраивает скандалов и не заставляет ревновать, — может показаться, что нет искры. В результате такие отношения нередко начинают казаться скучными. Таким образом, по мнению психолога, повторяющийся выбор партнеров связан с привычным сценарием, а не с осознанным стремлением к здоровым отношениям.