Почему вы снова выбираете «не тех»: психолог объяснила тягу к одинаковым партнерам

Выбор одинаковых партнеров объясняется тягой к знакомому. Об этом в разговоре с « Радио 1 » заявила психолог Любовь Наумова. По ее словам, иногда люди возвращаются не только к бывшим, но и к одним и тем же отношениям — только с разными людьми.

Специалист объяснила, что человек бессознательно выбирает то, что ему знакомо: если когда-то любовь приходилось заслуживать, то партнер, держащий дистанцию, может казаться особенно привлекательным. Появляется желание добиться его внимания и доказать, что именно тебя он любит по-настоящему.

При этом, отметила Наумова, когда рядом оказывается другой мужчина — спокойный и надежный, который не устраивает скандалов и не заставляет ревновать, — может показаться, что нет искры. В результате такие отношения нередко начинают казаться скучными. Таким образом, по мнению психолога, повторяющийся выбор партнеров связан с привычным сценарием, а не с осознанным стремлением к здоровым отношениям.