Почему вы снова выбираете «не тех»: психолог объяснила тягу к одинаковым партнерам

Психолог Наумова: люди бессознательно выбирают партнеров, похожих на прежних

Общество

Выбор одинаковых партнеров объясняется тягой к знакомому. Об этом в разговоре с «Радио 1» заявила психолог Любовь Наумова. По ее словам, иногда люди возвращаются не только к бывшим, но и к одним и тем же отношениям — только с разными людьми.

Специалист объяснила, что человек бессознательно выбирает то, что ему знакомо: если когда-то любовь приходилось заслуживать, то партнер, держащий дистанцию, может казаться особенно привлекательным. Появляется желание добиться его внимания и доказать, что именно тебя он любит по-настоящему.

При этом, отметила Наумова, когда рядом оказывается другой мужчина — спокойный и надежный, который не устраивает скандалов и не заставляет ревновать, — может показаться, что нет искры. В результате такие отношения нередко начинают казаться скучными. Таким образом, по мнению психолога, повторяющийся выбор партнеров связан с привычным сценарием, а не с осознанным стремлением к здоровым отношениям.

Читайте также

«Неподъемные деньги». Вызов сантехника для пенсионеров хотят сделать бесплатным

«Неподъемные деньги». Вызов сантехника для пенсионеров хотят сделать бесплатным

«Январь съедает отпускные»: отдых в первом месяце года приведет к потере 14 тыс. рублей

«Январь съедает отпускные»: отдых в первом месяце года приведет к потере 14 тыс. рублей

Титульный реванш: Шон О’Мэлли заявил о готовности к бою против Петра Яна

На выезде от станции «Павшино» на Волоколамское шоссе изменится схема движения

На выезде от станции «Павшино» на Волоколамское шоссе изменится схема движения

Счет идет на часы: врач назвал 6 особо опасных симптомов гриппа

Счет идет на часы: врач назвал 6 особо опасных симптомов гриппа

«Чистый воздух» и пирамиды: эксперт назвал худшие идеи для вложения ₽50 тысяч

«Чистый воздух» и пирамиды: эксперт назвал худшие идеи для вложения ₽50 тысяч

Когда менять и сколько стоит: все о подготовке авто к зиме

Когда менять и сколько стоит: все о подготовке авто к зиме

План «Ковер» и закрытый аэропорт: в Пермском крае отражают атаку БПЛА

Транспорт будущего: В РФ платные и бесплатные трассы заменит покилометровый тариф

Лисовец назвал самые актуальные варианты верхней одежды на зиму

Лисовец назвал самые актуальные варианты верхней одежды на зиму

Акцию, посвященную национальному костюму, проведут для школьников в рамках Года единства народов России

Акцию, посвященную национальному костюму, проведут для школьников в рамках Года единства народов России

Автомобильный регламент: За электрохромные стекла на авто грозит штраф ГАИ

Добавьте mosregtoday.ru в избранное