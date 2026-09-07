Почему вы возвращаетесь проверить дверь, хотя точно ее закрыли: психолог объяснила тревожный сигнал мозга

Психолог Марианна Абравитова в разговоре с RT объяснила, почему некоторые люди постоянно возвращаются домой, чтобы проверить дверь или плиту. По ее словам, такое поведение — проявление обсессивно-компульсивного расстройства в ритуальной форме.

Специалист описала это как синдром патологического сомнения. Причина не в рассеянности, а в нарушении работы проверочной системы мозга. У обычного человека мозг фиксирует действие, например закрытие двери. При ОКР этот сигнал стирается или не доходит до центра уверенности.

За такими проверками, по словам Абравитовой, всегда стоит высокий фоновый страх — ответственности или потери контроля. Возвращение домой становится попыткой искусственно снять тревогу. Но парадокс в том, что каждая проверка лишь обучает мозг запоминать эту тревогу, и со временем она усиливается.