Почернел нательный крестик? Протоиерей Головин объяснил, что это может говорить о вашем состоянии

Протоиерей Владимир Головин объяснил, почему может почернеть нательный крестик. По его словам, потемнение не стоит считать простой случайностью: внешний вид и оттенок креста могут указывать на то, что происходит с человеком. Об этом сообщает akpars.ru .

Священнослужитель отметил, что причины изменения цвета могут быть разными. Среди них он назвал физическое самочувствие, мысли, переживания и общее душевное состояние верующего. Головин подчеркнул, что важно регулярно ходить в храм, исповедоваться и причащаться, а потемневший крестик может стать поводом внимательнее отнестись к собственной душе и духовной жизни.

О значении креста для православного человека говорил и схиигумен Савва Остапенко. Он напоминал, что верующие воспринимают крест как духовную силу и защиту. По его словам, крест особенно важен для человека, находящегося в тяжелом душевном состоянии. Пока крест остается на человеке, он способен удержать его от непоправимого поступка.