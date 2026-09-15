Почти 1,1 млн пассажиров из Нижнего в Москву: ГЖД зафиксировала рост на 9,9% за 8 месяцев

По данным ведомства, из Нижнего Новгорода в столицу отправились почти 1,1 млн человек — на 9,9% больше, чем годом ранее. Из Казани в Москву приехали около 510 тыс. пассажиров, что соответствует уровню 2025 года. Из Кирова отправились 224 тыс. человек (плюс 14%), из Ижевска — почти 103 тыс. (плюс 7,4%).