Почти 3 миллиона диагнозов за полгода: как ИИ-ассистент AIDA помогает врачам в Подмосковье

В Московской области работает сервис на основе искусственного интеллекта — диагностический ассистент AIDA, который помогает врачам ставить диагнозы. С февраля текущего года с его помощью было поставлено почти 2,9 миллиона диагнозов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

По словам вице-губернатора региона Людмилы Болатаевой, цифровой ассистент анализирует жалобы, историю болезни и данные обследований пациента из электронной медицинской карты и формирует предположения по 95 социально значимым диагнозам. Когда врач устанавливает заключительный диагноз, система параллельно делает собственный вывод. Если мнения совпадают, сервис подтверждает решение специалиста, если расходятся — предлагает альтернативный вариант. При этом финальное решение о диагнозе и тактике лечения всегда остается за врачом, а искусственный интеллект не заменяет, а усиливает его работу.