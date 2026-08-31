Более трети случаев онкологических заболеваний в мире можно предотвратить, если снизить воздействие известных факторов риска. К такому выводу пришли специалисты Всемирной организации здравоохранения, проанализировав данные 2022 года.

Тогда в мире зарегистрировали почти 19 млн новых случаев рака. Около 38% диагнозов связали с 30 факторами, на которые можно повлиять. Чаще всего предотвратимыми оказывались рак легких, желудка и шейки матки.

Главным изменяемым фактором остается курение. На втором месте — употребление алкоголя: с ним связали 3,2% новых случаев, или примерно 700 тыс. диагнозов. По оценке авторов анализа, курение и алкоголь вместе объясняют почти половину всех предотвратимых онкологических заболеваний.

Существенную роль играет загрязнение воздуха. В Восточной Азии с ним связали около 15% случаев рака легких у женщин, а в Северной Африке и Западной Азии — примерно 20% таких случаев у мужчин. Инфекции были связаны с каждым десятым новым диагнозом.

У женщин значительная часть предотвратимых случаев связана с вирусом папилломы человека высокого риска, который может приводить к раку шейки матки. Рак желудка чаще выявляли у мужчин и связывали с курением и инфекциями, распространению которых способствуют скученность, плохая санитария и ограниченный доступ к чистой воде.

Исследователи подчеркнули: снижение воздействия этих факторов способно предотвратить почти 4 из 10 случаев рака.