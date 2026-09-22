Почти 400 аппаратов на орбите: Роскосмос отчитался о рекордном пополнении группировки

Россия с начала 2026 года вывела на орбиту порядка 60 космических аппаратов. Об этом на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. По его словам, среди запущенных аппаратов — телекоммуникационные, навигационные и спутники дистанционного зондирования Земли, передает « Абзац ».

Баканов отметил, что совокупная российская орбитальная группировка сейчас насчитывает почти 400 космических аппаратов и спутников. Для сравнения: в начале 2022 года она составляла около 170 аппаратов, в 2024-м — более 240, а к концу 2025 года Роскосмос сообщал примерно о 300. Рост обеспечивают в том числе запуски малых спутников и развертывание новых спутниковых систем.