Задолженность жителей Краснодарского края перед «Южным региональным оператором» за вывоз мусора продолжает расти и составляет почти ₽400 млн. В Староминской зоне обслуживания больше всех должен Каневской район: свыше ₽72 млн. Следом идут Ейский район (более ₽55 млн), Ленинградский округ (₽28 млн), Кущевский район (более ₽25 млн), Староминский (₽17 млн) и Щербиновский (свыше ₽13 млн), передает « BFM Кубань ».

В Новороссийской зоне лидирует Новороссийск с долгом ₽129,5 млн. Задолженность по Геленджику и окрестностям превышает ₽56,8 млн. Тариф включает перевозку, сортировку и утилизацию отходов, а также закупку спецтехники. В компании предупредили, что неплатежи могут сдвигать графики вывоза и тормозить проекты по раздельному сбору мусора.