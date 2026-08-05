Почти две тысячи участков и 133 дома ушли под воду: губернатор Тюменской области доложил о паводках
Губернатор Моор: паводки подтопили 133 жилых дома и 1964 участка в под Тюменью
Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в результате паводков в регионе подтоплены 133 жилых дома и 1964 приусадебных и дачных участка. В трех муниципалитетах объявлен режим чрезвычайной ситуации.
По его словам, эвакуированы 64 человека, включая девять детей, 41 из них размещен в пунктах временного размещения. На реках Тура и Тавда уровень воды снижается, в то время как Пышма поднялась на 21 сантиметр выше отметки неблагоприятного явления.