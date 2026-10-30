Почти вдвое дороже областного центра: что показали бронирования в Зеленоградске

«РЗ»: ночь в Калининграде стоит ₽3135 — вдвое дешевле, чем в Зеленоградске

Общество

Сутки проживания в Зеленоградске в ноябре 2026 года обойдутся туристам в среднем в ₽6374 — почти вдвое дороже, чем в Калининграде. Такие данные о бронированиях привели аналитики сервиса «Твил», передает «Русский запад». В областном центре аналогичное размещение в гостинице или апартаментах стоит в среднем ₽3135 за сутки: разница составляет ₽3239.

Эксперты туристической отрасли объяснили высокую стоимость жилья в Зеленоградске близостью к морю и видами на побережье Балтики. При этом город вошел в десятку населенных пунктов, где цены к ноябрю почти не изменились, заняв в этом рейтинге седьмое место. Чаще всего туристы бронировали там жилье на четыре ночи. Таким образом, по данным сервиса, морская локация остается главным фактором, который формирует цену: даже в низкий сезон ночь у побережья стоит примерно вдвое дороже, чем в Калининграде.

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