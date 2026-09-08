Под горой нашли ледяную «пирамиду Хеопса»: воды хватит на 600 бассейнов — почему о ней не знали раньше
Университет Юты: под горой Тимпаногос нашли скрытый ледник объемом 1,5 млн кубов
Ученые из Университета Юты обнаружили под горой Тимпаногос скрытый ледник. Об этом сообщает sciencexxi.com со ссылкой на SciTechDaily. По оценкам исследователей, объем воды в нем достигает 1,5 млн кубометров — этого хватило бы, чтобы заполнить 600 олимпийских бассейнов.
Объект относится к так называемым скалистым ледникам: сверху он покрыт толстым слоем камней, который защищает лед от тепла и солнечного света. По подсчетам специалистов, структура на 83% состоит из льда. По размерам находка сопоставима с пирамидой Хеопса.
Параметры ледника удалось определить с помощью гравиметра. Осенью 2024 года ученые провели шесть экспедиций и выполнили измерения в 232 точках. Поскольку лед легче камня, прибор фиксировал снижение гравитации в местах залегания ледяного слоя. На основе полученных данных команда построила 3D-модель объекта.
Всего в штате Юта насчитывается 836 подобных ледников. По всему миру известно около 50 тысяч скалистых ледников. Они выполняют роль природных резервуаров, сохраняя запасы пресной воды в горах.