Ученые из Университета Юты обнаружили под горой Тимпаногос скрытый ледник. Об этом сообщает sciencexxi.com со ссылкой на SciTechDaily. По оценкам исследователей, объем воды в нем достигает 1,5 млн кубометров — этого хватило бы, чтобы заполнить 600 олимпийских бассейнов.

Объект относится к так называемым скалистым ледникам: сверху он покрыт толстым слоем камней, который защищает лед от тепла и солнечного света. По подсчетам специалистов, структура на 83% состоит из льда. По размерам находка сопоставима с пирамидой Хеопса.

Параметры ледника удалось определить с помощью гравиметра. Осенью 2024 года ученые провели шесть экспедиций и выполнили измерения в 232 точках. Поскольку лед легче камня, прибор фиксировал снижение гравитации в местах залегания ледяного слоя. На основе полученных данных команда построила 3D-модель объекта.

Всего в штате Юта насчитывается 836 подобных ледников. По всему миру известно около 50 тысяч скалистых ледников. Они выполняют роль природных резервуаров, сохраняя запасы пресной воды в горах.