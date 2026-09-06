Под ледяной стеной Гренландии нашли то, что не должны были увидеть: туда побоялись спускать людей

У края гренландского ледника Наайат-Сермиат ученые нашли неожиданно богатую морскую экосистему. Людей туда не отправляли: слишком высоким был риск внезапного обрушения льда. Вместо этого в опасную зону спустили дистанционно управляемый аппарат, и его камера зафиксировала криль, рыб, червей, ракообразных и других обитателей.

Исследование проводили специалисты Орхусского университета и Геологической службы Дании и Гренландии вместе с документалистами. Изначально целью было понять, что происходит с талой водой после попадания в океан и может ли она снова замерзать. Однако съемка показала гораздо более сложную картину: у подводной части ледяной стены кипела жизнь.

Рядом с ледником обнаружили криль, рыб, кальмаров, креветок, медуз, бокоплавов, веслоногих рачков, личинок крабов и червей. Часть организмов находилась прямо на поверхности подводного льда. Ученые заметили и потоки осадочных пород, которые сползали вниз по леднику, напоминая подводные водопады.

Если ледник продолжит отступать, вся эта экосистема может исчезнуть. При перемещении его края с морского дна на сушу организмы потеряют привычную среду. С 2000 по 2020 год такие изменения уже произошли у 169 ледников Северного полушария. Работа опубликована в журнале Communications Earth & Environment.