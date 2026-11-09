«Под водочку проиграю весь спектакль»: актер Смолев раскритиковал билеты в театр за ₽120 тысяч

Актер Дмитрий Смолев считает несправедливыми цены на билеты в театр в ₽100–120 тысяч. Об этом он заявил корреспонденту NEWS.ru на открытии четвертого сезона проекта «Театр в кино» и премьере киноверсии спектакля «Женитьба Бальзаминова».

Исполнитель главной роли в постановке с иронией отметил, что спектакль можно посмотреть и дома: по его словам, он сам поставит на кухонном столе и под водочку проиграет весь этот спектакль, и никаких ₽120 тысяч не понадобится — максимум ₽1200.

Таким образом, актер высказался против высоких театральных цен, предложив вместо дорогого похода в театр домашний, шуточный вариант. Вопрос стоимости билетов он поднял на фоне презентации киноверсии спектакля — формата, который, по идее проекта, делает театральные постановки доступнее для зрителей.