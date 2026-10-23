Под землю от беспилотников: депутат Ким предложила спрятать дата-центры

Депутат Ким предложила перенести дата-центры под землю из-за беспилотников

Общество

Член комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Марина Ким предложила переносить дата-центры и хранилища данных под землю. В беседе с «Абзацем» она объяснила это тем, что развитие беспилотников делает наземную инфраструктуру более уязвимой.

По словам депутата, имеет смысл рассматривать погружение цифровой инфраструктуры под землю: это будет безопаснее, чем объекты на поверхности. При этом Ким признала, что подземный дата-центр обойдется дороже обычного. Она также отметила, что часть дата-центров можно размещать в восточных регионах России, на Дальнем Востоке и в Арктике. По ее словам, правительство разрабатывает предложения для инвесторов, которые могли бы стимулировать строительство таких объектов в этих районах. Таким образом, речь идет о двух направлениях: повышении защищенности цифровой инфраструктуры за счет подземного размещения и освоении восточных и северных территорий для новых мощностей.

Читайте также

В обход официалов: как граждане находят лазейки для покупки привычных мировых марок

Атака БПЛА ВСУ на Нижегородскую область 23 октября: сколько уничтожено БПЛА — последние новости

Седой дятел перестает быть редкостью в Подмосковье

Седой дятел перестает быть редкостью в Подмосковье

Карелия, Подмосковье и Ленобласть: где россияне чаще снимают дома с банями

Карелия, Подмосковье и Ленобласть: где россияне чаще снимают дома с банями

Билеты на поезд дешевле на 20%: в РЖД объяснили, в чем подвох и кому вернут деньги

Билеты на поезд дешевле на 20%: в РЖД объяснили, в чем подвох и кому вернут деньги

Отложенная отправка и модерация: как планируют изменить школьные чаты

«Сладкая ловушка». Врач Липовая объяснила, чем опасны продукты с пометкой «без сахара»

«Сладкая ловушка». Врач Липовая объяснила, чем опасны продукты с пометкой «без сахара»

Цветочный вор против романтики: в Балашихе таксист утащил букет с капота чужого авто

Цветочный вор против романтики: в Балашихе таксист утащил букет с капота чужого авто

Опасно для кошелька: как правильно требовать назад свои деньги у друзей и родственников

Заболели в отпуске? HR-директор Грибкова раскрыла, как его продлить

Заболели в отпуске? HR-директор Грибкова раскрыла, как его продлить

Народная программа: более 700 новых дошкольных мест появится в Ленинском округе

Народная программа: более 700 новых дошкольных мест появится в Ленинском округе

В российском регионе запретили продавать бензин школьникам под угрозой штрафов

В российском регионе запретили продавать бензин школьникам под угрозой штрафов

Добавьте mosregtoday.ru в избранное