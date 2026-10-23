Под землю от беспилотников: депутат Ким предложила спрятать дата-центры

Член комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Марина Ким предложила переносить дата-центры и хранилища данных под землю. В беседе с « Абзацем » она объяснила это тем, что развитие беспилотников делает наземную инфраструктуру более уязвимой.

По словам депутата, имеет смысл рассматривать погружение цифровой инфраструктуры под землю: это будет безопаснее, чем объекты на поверхности. При этом Ким признала, что подземный дата-центр обойдется дороже обычного. Она также отметила, что часть дата-центров можно размещать в восточных регионах России, на Дальнем Востоке и в Арктике. По ее словам, правительство разрабатывает предложения для инвесторов, которые могли бы стимулировать строительство таких объектов в этих районах. Таким образом, речь идет о двух направлениях: повышении защищенности цифровой инфраструктуры за счет подземного размещения и освоении восточных и северных территорий для новых мощностей.