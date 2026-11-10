Подделала поручение, забрала ₽50 тысяч и вернула через почтальона: как начальница почты попалась на пенсии

На Сахалине осудили начальницу почтового отделения в селе Горнозаводск за махинации с пенсионными выплатами. В июне 2025 года женщина, зная о деньгах, положенных одной из клиенток, изготовила поддельное платежное поручение: в документе она умышленно занизила сумму к выплате, а разницу — почти ₽50 тысяч — забрала себе, сообщает пресс-служба судов региона.

Испугавшись разоблачения, сотрудница уничтожила фальшивку и через почтальона тайно вернула потерпевшей недостающие средства. Однако факт подлога все равно вскрылся. В Невельском городском суде подсудимая сначала признала вину, но позже отказалась от показаний, заявив, что умысла на хищение у нее не было. Суд эту позицию не принял и признал женщину виновной в служебном подлоге и присвоении чужого имущества.

В итоге ей назначили 280 часов обязательных работ и 2 года лишения свободы. По совокупности преступлений наказание составило 2 года и 5 дней условно с испытательным сроком на два года. Сахалинский областной суд оставил приговор без изменений, и он вступил в законную силу. Таким образом, попытка скрыть подлог возвратом денег не помогла: суд расценил содеянное как два преступления, а наказание в итоге оказалось условным.