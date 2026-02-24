Подмосковные главы округов и студенты встретились на «ПолитКухне» «Молодой Гвардии»

Главы округов и студенты Подмосковья встретились на «ПолитКухне» «Молодой Гвардии», на благотворительных акциях испекли 20 тыс. блинов для участников специальной военной операции и их семей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии «Единой России».

В мероприятиях приняли участие 50 городов региона, благотворительная акция объединила молодежь, студентов, депутатов, представителей органов власти, общественные и добровольческие организации.

«Это площадка для живого, неформального общения молодежи с представителями власти. Когда ребята стоят у плиты с депутатами и вместе готовят, разговор получается честным и открытым. За таким форматом легче обсуждать действительно важные вопросы», — подчеркнула руководитель подмосковной МГЕР Диана Алумянц.

Так, например, шатурские молодогвардейцы провели мастер-класс по приготовлению блинов вместе со студентами, после чего передали угощение в больницу детям. В Мытищах акция прошла на площадке Московского кооперативного техникума имени А.Н. Альтшуля, к ней присоединились первый замсекретаря регионального отделения «Единой России» Денис Перепелицын, депутаты, руководитель Мытищинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Пудов, а также добровольцы.

В сообщении добавили, что поддержка участников СВО и их семей является ключевым направлением народной программы «Единой России». Всего с начала спецоперации партийцы Подмосковья собрали для фронта и новых регионов почти 18 тыс. тонн грузов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.