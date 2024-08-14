Подмосковные школьники станут участниками тематической смены Знание.Авторы во Владивостоке

Четверо школьников из Подмосковья отправятся на Дальний Восток в рамках тематической смены Знание.Авторы, которая пройдет в октябре–ноябре во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке. Об этом заявили в Министерстве образования Московской области.

Так, в число тех, кто отправится на Дальний Восток, попали четверо ребят: ученик общеобразовательной школы №1474 Григорий Васильев, ученица общеобразовательной школы №1359 Марина Котова, ученик средней общеобразовательной школы имени маршала В. И. Чуйкова Игнатий Жмурко, а также ученица средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Российской Федерации И. В. Ткаченко Анна Исенко.

Накануне губернатор Андрей Воробьев рассказал, что уже почти девятьсот человек, большинство из которых дети, прибыли в Подмосковье из Курской области.