Подмосковные спасатели провели профилактические беседы на тему пожарной безопасности зимой

Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» в минувшие выходные провели с жителями Пушкино профилактические беседы на тему пожарной безопасности в условиях похолодания.

По словам начальника ТУ № 5 Геннадия Лафицкова, жителям муниципалитета напомнили о важности соблюдения противопожарных требований зимой. Особое внимание было уделено правилам безопасности при использовании электроприборов.

Также спасатели рассказали о наиболее частых причинах возникновения пожаров и порядке действий в случае чрезвычайной ситуации. В завершение гражданам раздали листовки с номерами экстренных служб.