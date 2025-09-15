Подростки справили нужду в суп посетителей кафе и попали на 26 млн рублей

Два 17-летних подростка в Шанхае столкнулись с суровым штрафом за грязный хулиганский поступок с супом в кафе, передает Jornal de Notícias.

Как установил суд, в феврале этого года они помочились в кастрюлю с супом в одном из местных ресторанов, а затем выложили видео своего «подвига» в социальные сети. Публикация вызвала волну возмущения, и руководство заведения подало иск о возмещении ущерба.

Сумма штрафа выглядит колоссальной — 2,2 миллиона юаней (около 26 миллионов рублей), однако она детально обоснована. Большая часть средств (2,07 млн юаней) предназначена для покрытия репутационного ущерба, упущенной выгоды и судебных издержек. Остальные 130 000 юаней пойдут на полную дезинфекцию помещения и замену испорченного оборудования. Ресторанная сеть, со своей стороны, заявила о готовности компенсировать расходы всем 4000 клиентов, посетивших заведение в день инцидента.

Данное решение суда стало одним из самых громких в практике Китая по делам о порче продуктов питания.

