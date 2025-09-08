Подросток попал под статью за банковский перевод с чужого телефона

В Лабытнанги (ЯНАО) 17-летний подросток стал фигурантом уголовного дела о краже из-за перевода 33 тысяч рублей на чужой банковский счет, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

По версии следствия, молодой человек нашел в гостинице чужой сотовый телефон, разблокированный и с доступом к мобильному банку. Не устояв перед соблазном, он за несколько минут перевел с чужого счета на свой 33 тысячи рублей, которые затем потратил.

Пока молодой человек проходит по статье о краже как подозреваемый. Следователи выясняют все детали вероятного преступления.

