Подросток спорит с вами? Психолог объяснил, почему это не сбой воспитания, а его результат

Споры с родителями и попытки подростка оспаривать установленные правила сами по себе не говорят о проблемах в воспитании. Об этом РИАМО рассказал доктор психологических наук Дмитрий Ягудин. По его словам, гораздо важнее, понимает ли ребенок последствия своих поступков для других людей.

Ягудин пояснил, что спор — это работа с правилом, а не отсутствие правила. Человек перестает подчиняться автоматически и начинает разбирать, почему он так устроен. Подростковый спор — не сбой воспитания, а его результат, просто на неудобной стадии.

Психолог посоветовал обращать внимание на реакцию подростка на вопрос о чувствах человека, которому он причинил вред. Если ребенок смущается, отводит глаза или пытается защищаться, он, вероятно, понимает переживания другого. Насторожить должно отсутствие интереса к тому, что чувствовал пострадавший.