Подземная охота на Тверской: что снимал москвич под юбками прохожих и чем это закончилось
Тверской суд Москвы арестовал мужчину за скрытую съемку под юбками на 10 суток
Тверской районный суд Москвы арестовал на 10 суток мужчину, который снимал девушек под юбками в подземном переходе на Тверской улице. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.
Суд установил, что днем 22 июля Михаил Ончуров в подземном переходе на Тверской скрыто вел фото- и видеосъемку на камеру мобильного телефона под юбками незнакомых женщин без их согласия. Действия мужчины квалифицировали как мелкое хулиганство. Постановлением от 23 июля Ончуров признан виновным и получил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.