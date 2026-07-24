Подземная охота на Тверской: что снимал москвич под юбками прохожих и чем это закончилось

Тверской суд Москвы арестовал мужчину за скрытую съемку под юбками на 10 суток

Общество

Тверской районный суд Москвы арестовал на 10 суток мужчину, который снимал девушек под юбками в подземном переходе на Тверской улице. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что днем 22 июля Михаил Ончуров в подземном переходе на Тверской скрыто вел фото- и видеосъемку на камеру мобильного телефона под юбками незнакомых женщин без их согласия. Действия мужчины квалифицировали как мелкое хулиганство. Постановлением от 23 июля Ончуров признан виновным и получил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

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