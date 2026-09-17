Поездка в Шереметьево станет интереснее: голоса Безрукова, Дорохова и Карауловой будут звучать в вагонах

В поездах «Аэроэкспресс», следующих в Шереметьево и Домодедово, а также в обратном направлении, до конца ноября пассажиры услышат аудиосообщения от известных актеров, телеведущих и музыкантов. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

По данным компании, специальные приветствия запишут Сергей Безруков, Денис Дорохов, Юлианна Караулова, Ирена Понарошку и Анна Хилькевич. Артисты поделятся тем, что для них значит путешествие.

Кроме того, в социальных сетях «Аэроэкспресса» появятся подборки мест для поездок по России и миру от некоторых участников проекта.

Аудиосообщения будут звучать при отправлении поездов с Белорусского и Павелецкого вокзалов, а также из аэропортов Шереметьево и Домодедово.