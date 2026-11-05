Похищали, оформляли контракты и забирали выплаты: в Екатеринбурге судят банду на 12 эпизодов

E1.RU: в Екатеринбурге судят банду за похищения ради выплат участникам СВО

Общество

В Екатеринбурге перед судом предстала группировка, участников которой обвиняют в похищениях мужчин ради отправки на СВО и присвоения выплат. Об этом пишет Е1.ru. Обвинения предъявлены семерым участникам банды, на счету которой 12 эпизодов похищения людей и вымогательства.

По версии следствия, злоумышленники находили людей с финансовыми проблемами и ведущих асоциальный образ жизни, давали им временное жилье, а затем силой и угрозами заставляли подписывать контракты на военную службу. Для доступа к счетам потерпевших фигуранты оформляли доверенности, дополнительные банковские карты и фиктивные браки. Поступившие военные выплаты и компенсации участники группировки забирали себе. В ходе обысков у них изъяли 60 мобильных телефонов, SIM-карты и банковские карты.

В день начала заседания подруга одного из подсудимых устроила у здания суда обряд с гаданиями и заклинаниями на освобождение, однако ритуалы не помогли. Расследованием дела занимались сотрудники МВД и ФСБ. Таким образом, по данным издания, речь идет о схеме, в которой потерпевших сначала ставили в зависимое положение, а затем использовали их участие в СВО для получения выплат.

Читайте также

В Котельниках 4 ноября прошла литургия в честь Казанской иконы Божией Матери

В Котельниках 4 ноября прошла литургия в честь Казанской иконы Божией Матери

Geely заменит гибридный кроссовер EX5 EM-i на более доступную версию EM-R

Почувствовали вибрацию, но телефон не звонил: неврологи объяснили странный обман мозга

Почувствовали вибрацию, но телефон не звонил: неврологи объяснили странный обман мозга

Семь направлений и 12 станций: как расширят сеть метро в Подмосковье к 2035 году

Семь направлений и 12 станций: как расширят сеть метро в Подмосковье к 2035 году

Соседка убедительнее: врач объяснила природу веры в медицинские мифы

Соседка убедительнее: врач объяснила природу веры в медицинские мифы

Можно ли обрезать плесень с хлеба или остается только выкинуть?

Можно ли обрезать плесень с хлеба или остается только выкинуть?

Российские школьники и студенты колледжей смогут бесплатно освоить ИТ-профессии

Российские школьники и студенты колледжей смогут бесплатно освоить ИТ-профессии

Россияне назвали главные критерии выбора авиабилетов

Россияне назвали главные критерии выбора авиабилетов

Погода в Подмосковье 1 ноября: прохладно ночью, тепло днем

Погода в Подмосковье 1 ноября: прохладно ночью, тепло днем

Дерби в Петербурге: 17-летний форвард ЦСКА забил гол в ворота СКА

В Госдуме предложили отдать просроченные продукты медведю и приютам

Внимательность педиатра из Красногорска помогла выявить тяжелую анемию и спасти ребенка

Внимательность педиатра из Красногорска помогла выявить тяжелую анемию и спасти ребенка

Добавьте mosregtoday.ru в избранное