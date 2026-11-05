Похищали, оформляли контракты и забирали выплаты: в Екатеринбурге судят банду на 12 эпизодов

В Екатеринбурге перед судом предстала группировка, участников которой обвиняют в похищениях мужчин ради отправки на СВО и присвоения выплат. Об этом пишет Е1.ru . Обвинения предъявлены семерым участникам банды, на счету которой 12 эпизодов похищения людей и вымогательства.

По версии следствия, злоумышленники находили людей с финансовыми проблемами и ведущих асоциальный образ жизни, давали им временное жилье, а затем силой и угрозами заставляли подписывать контракты на военную службу. Для доступа к счетам потерпевших фигуранты оформляли доверенности, дополнительные банковские карты и фиктивные браки. Поступившие военные выплаты и компенсации участники группировки забирали себе. В ходе обысков у них изъяли 60 мобильных телефонов, SIM-карты и банковские карты.

В день начала заседания подруга одного из подсудимых устроила у здания суда обряд с гаданиями и заклинаниями на освобождение, однако ритуалы не помогли. Расследованием дела занимались сотрудники МВД и ФСБ. Таким образом, по данным издания, речь идет о схеме, в которой потерпевших сначала ставили в зависимое положение, а затем использовали их участие в СВО для получения выплат.