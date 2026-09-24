Похищение ради ревности? Москвичка заперла друга мужа в квартире на Тверской

В Москве предъявили обвинение женщине, организовавшей незаконное лишение свободы знакомого своего мужа, а также троим ее соучастникам. По данным пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета России по столице, москвичка решила пойти на это из личной неприязни, чтобы вынудить потерпевшего прекратить общение с ее супругом.

По версии следствия, не позднее 7 сентября 2026 года она через интернет-сервис подобрала четырех исполнителей, распределила между ними роли и разработала план. Для этого заранее арендовали квартиру на улице Тверская. Одна из соучастниц начала переписку с мужчиной в соцсети, вошла в доверие и 18 сентября заманила его на встречу в арендованное жилье, где заперла входную дверь на ключ. Затем туда прибыли организатор и другие участники. Они представились сотрудниками правоохранительных органов, надели на потерпевшего наручники, отобрали телефон и заблокировали выход. Мужчину удерживали против воли около часа. Свободу ему вернули только после обещания прекратить общение с супругом организатора.

Организатора и трех соучастников задержали. С фигурантами провели следственные действия, предъявили обвинение по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 127 УК РФ — незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия. Им избрали меры пресечения. Еще одного участника преступления разыскивают.