Похоронили заживо? Как в XVIII веке пытались спасти «покойников» и почему идея провалилась

ИА ЕЛЬ: с XVIII века до 1934 года в Европе были распространены безопасные гробы

Общество

В Европе с XVIII века и до 1934 года были широко распространены так называемые безопасные гробы — конструкции с механизмом спасения на случай, если человека похоронили заживо. Об этом пишет ИА ЕЛЬ. В XVIII–XIX веках такое хоть и не часто, но случалось: люди впадали в летаргический сон или теряли сознание, а медицина прошлого не всегда могла отличить это состояние от смерти.

Чтобы не допускать преждевременных захоронений, в 1772 году герцог Мекленбургский распорядился хоронить людей лишь на третий день, однако из-за распространения холеры правило соблюдалось не всегда. Тогда и появился безопасный гроб с механизмом оповещения — например, шнурком, привязанным к колокольчику над могилой: проснувшийся «покойный» мог подать сигнал, чтобы его услышали и откопали. Но у изобретения были минусы. Из-за доступа кислорода тело раздувалось и меняло положение, шнурок, привязанный к руке или ноге, приходил в движение и подавал ложные звонки. Близким приходилось откапывать разлагающийся труп, что повергало некоторых в настоящий шок. Постепенно от идеи отказались, хотя и сегодня особо мнительные люди завещают похоронить себя в подобных гробах или просят положить им телефон для связи.

Читайте также

«Рак не ждет симптомов»: онколог развенчал главные мифы о раке легких

«Рак не ждет симптомов»: онколог развенчал главные мифы о раке легких

Полиция ловит купающихся россиян: пляжи ОАЭ закрыли из-за разлива мазута

Полиция ловит купающихся россиян: пляжи ОАЭ закрыли из-за разлива мазута

Назван главный цвет осени

Дикие животные обживают дачи: эколог раскрыл, кто роет ямы и таскает корм у кошек в Подмосковье

Дикие животные обживают дачи: эколог раскрыл, кто роет ямы и таскает корм у кошек в Подмосковье

Магнитная буря желтого уровня: ученые указали на особенность нового удара 25 октября

Магнитная буря желтого уровня: ученые указали на особенность нового удара 25 октября

Барсуки и кабаны в одном кадре: заповедник в Серпухове показал будни «коммуналки»

Барсуки и кабаны в одном кадре: заповедник в Серпухове показал будни «коммуналки»

На Куршской косе задержали мужчину, незаконно пересекшего границу России

На Куршской косе задержали мужчину, незаконно пересекшего границу России

Оценка аналитиков: БКС объяснил резкий скачок курсов евро и доллара

Когда в Москве захрустит снег под ногами: прогноз синоптика Леуса

Когда в Москве захрустит снег под ногами: прогноз синоптика Леуса

Борьба за здоровье: В РФ требуют запретить продукты с пальмовым маслом детям

Не только творог: какие продукты помогают защитить кости от остеопороза

Не только творог: какие продукты помогают защитить кости от остеопороза

Атака БПЛА ВСУ на Подмосковье в ночь на 23 октября: сколько уничтожено БПЛА — последние новости

Добавьте mosregtoday.ru в избранное