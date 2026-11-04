Похоронили заживо? Как в XVIII веке пытались спасти «покойников» и почему идея провалилась

В Европе с XVIII века и до 1934 года были широко распространены так называемые безопасные гробы — конструкции с механизмом спасения на случай, если человека похоронили заживо. Об этом пишет ИА ЕЛЬ . В XVIII–XIX веках такое хоть и не часто, но случалось: люди впадали в летаргический сон или теряли сознание, а медицина прошлого не всегда могла отличить это состояние от смерти.

Чтобы не допускать преждевременных захоронений, в 1772 году герцог Мекленбургский распорядился хоронить людей лишь на третий день, однако из-за распространения холеры правило соблюдалось не всегда. Тогда и появился безопасный гроб с механизмом оповещения — например, шнурком, привязанным к колокольчику над могилой: проснувшийся «покойный» мог подать сигнал, чтобы его услышали и откопали. Но у изобретения были минусы. Из-за доступа кислорода тело раздувалось и меняло положение, шнурок, привязанный к руке или ноге, приходил в движение и подавал ложные звонки. Близким приходилось откапывать разлагающийся труп, что повергало некоторых в настоящий шок. Постепенно от идеи отказались, хотя и сегодня особо мнительные люди завещают похоронить себя в подобных гробах или просят положить им телефон для связи.