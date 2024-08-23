Появилась информация о требованиях радикалов, захвативших ИК-19

Радикалы, захватившие ИК-19, потребовали два миллиона долларов и воздушный коридор на юго-восток, чтобы покинуть страну. На таких условиях они согласны отпустить заложников.

В ходе захвата колонии пострадали начальник колонии, три сотрудника и заключенный.

Террористы требуют, чтобы самолет сел прямо на территории колонии, а деньги уже были на борту. Кроме того, они грозятся убить заложников, если их будут преследовать.

По факту захвата возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в ходе захвата колонии были убиты три человека.