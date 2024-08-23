Появилась информация о требованиях радикалов, захвативших ИК-19
Захватившие ИК-19 радикалы требуют самолет с двумя миллионами долларов
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Стали известны требования заключенных, захвативших ИК-19 в Волгоградской области, сообщил телеграм-канал Shot.
Радикалы, захватившие ИК-19, потребовали два миллиона долларов и воздушный коридор на юго-восток, чтобы покинуть страну. На таких условиях они согласны отпустить заложников.
В ходе захвата колонии пострадали начальник колонии, три сотрудника и заключенный.
Террористы требуют, чтобы самолет сел прямо на территории колонии, а деньги уже были на борту. Кроме того, они грозятся убить заложников, если их будут преследовать.
По факту захвата возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в ходе захвата колонии были убиты три человека.