Появились новые видео, снятые захватившими ИК-19 радикалами

На обнародованных кадрах видно, как террористы жестоко обращаются с заложниками. Раненые сотрудники ФСИН просят выполнить требования радикалов о предоставлении им вертолета и двух миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что при захвате ИК-19 в Волгоградской области пострадали пять человек, в том числе четыре сотрудника колонии и один заключенный.