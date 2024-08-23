Появились новые видео, снятые захватившими ИК-19 радикалами
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Радикалы, захватившие ИК-19, присылают сотрудникам правоохранительных органов видео с целью шантажа, сообщил телеграм-канал Shot.
На обнародованных кадрах видно, как террористы жестоко обращаются с заложниками. Раненые сотрудники ФСИН просят выполнить требования радикалов о предоставлении им вертолета и двух миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что при захвате ИК-19 в Волгоградской области пострадали пять человек, в том числе четыре сотрудника колонии и один заключенный.