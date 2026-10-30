«Покойнику вещи не нужны»: иеромонах объяснил, почему не стоит класть вещи в гроб

Личные вещи, книги и другие предметы не следует класть в гроб умершего, поскольку эта традиция имеет языческие корни. Об этом « Абзацу » рассказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков). По его словам, с точки зрения православия подобные действия не имеют религиозного смысла.

Священнослужитель пояснил, что покойнику на том свете вещи не нужны, и если человек хочет положить в руку что-то, символизирующее связь с близким, это его право, но такое обращение неправославное — обычай пошёл с языческих времён.

Иеромонах добавил, что отношение Церкви к подобным действиям зависит от намерений родственников. Если православный человек кладёт вещи в гроб, полагая, что они понадобятся умершему в загробной жизни, это может считаться грехом. Если же речь идёт о желании почтить память близкого, священник также советует отказаться от такого обычая, однако призывает учитывать переживания скорбящих и надеяться на Божье милосердие. Таким образом, по словам Феодорита, вопрос не в самом предмете, а в смысле, который вкладывают в действие, и в пастырском отношении к чувствам родных.