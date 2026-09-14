Покраснели щеки и «поплыли»? Врач предупредил, что это может быть опасный скачок давления
Врач Хухрев: покраснение лица может говорить о скачке давления
Врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с радио Sputnik предупредил, что покраснение лица может быть признаком скачка давления. По его словам, при повышении давления у человека расширяются артериолы, краснеет лицо, появляются красные пятна на груди, и он может почувствовать, что «поплыл». Это обычно и есть признаки того, что давление поднялось.
Врач отметил, что резкие подскоки давления опасны разрывами сосудов и артерий, а самым тяжелым последствием может стать геморрагический инсульт. На фоне роста показателей случаются и инфаркты, поскольку в ответ на повышение давления может произойти спазм сосудов. Хухрев подчеркнул, что главная ошибка в такой ситуации — пытаться резко снизить давление.