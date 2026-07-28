Полгода под домашним арестом: суд продлил меру байкеру, убившему фотографа во время трюка

Дорогомиловский районный суд Москвы продлил домашний арест мотоциклисту Максиму Завирюхе, обвиняемому в гибели фотографа Ксении Добромиловой на западе столицы. Мера пресечения продлена еще на шесть месяцев. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщили в пресс-службе суда.

Трагедия произошла на улице Большая Дорогомиловская: по предварительным данным, Добромилова снимала байкеров, когда один из них поставил мотоцикл на заднее колесо, потерял управление и совершил наезд. 34-летнему водителю предъявлено обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ранее Завирюха уже был помещен под домашний арест, теперь суд удовлетворил ходатайство гособвинителя и продлил эту меру.