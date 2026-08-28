Полиомиелит, гепатит В, энцефалит: почему некоторые болезни нельзя вылечить до конца и что говорят ученые

Эксперты назвали заболевания, которые остаются неизлечимыми или требуют пожизненного контроля. При этом часть опасных инфекций удается предотвращать с помощью обязательной вакцинации: от гепатита В, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, краснухи и паротита. Прививки снижают риск тяжелого течения, однако полностью вылечить некоторые болезни нельзя.

Полиомиелит поражает нервную систему и вызывает паралич. Гепатит В остается в клетках печени пожизненно, поскольку ДНК вируса встраивается в геном носителя. Энцефалит в зависимости от течения может приводить к стойким неврологическим расстройствам или смерти. Кроме того, к неизлечимым состояниям относят слабоумие и астму. Об этом пишет ИА «ЕЛЬ».