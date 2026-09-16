Полип размером с кулак: врачи Ступино удалили из носоглотки девушки опухоль 6 на 4 см и вернули ей дыхание

В оториноларингологическое отделение обратилась девушка с жалобой на полное отсутствие носового дыхания слева. Она сама заметила в горле новообразование, свисавшее из носоглотки. Осмотр показал, что за язычком находится крупный антрохоанальный полип — доброкачественное образование из слизистой гайморовой пазухи, которое распространяется через полость носа в носоглотку и мешает не только дышать, но и глотать. Более трети пациентов с такими полипами — дети. У пострадавшей полип уже удаляли в детстве, но он рецидивировал.

Заведующий отоларингологическим отделением Сергей Шарков рассказал, что применили современный подход: удалили полип эндоскопически полностью, вместе с ножкой, прямо из пазухи. Вместе с исправлением искривленной перегородки носа операция заняла около двух часов. Полип оказался настолько большим, что его пришлось извлекать через рот. Пациентку уже выписали.

В ведомстве напомнили: не следует заниматься самолечением и пытаться удалять новообразования в носу самостоятельно — это может привести к тяжелым осложнениям. При проблемах со здоровьем необходимо обращаться за квалифицированной медицинской помощью.