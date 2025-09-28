Политолог назвал главную проблему американских студентов

Американские выпускники сталкиваются с серьезной проблемой — их образование часто не гарантирует трудоустройство. Такое мнение высказал политолог Павел Дубравский в комментарии для «Ленты.ру» .

Эксперт отметил, что, несмотря на важность диплома о высшем образовании в США, многие выпускники колледжей и университетов оказываются невостребованными. Дубравский подчеркнул, что более половины рабочих мест в стране не требуют наличия высшего образования.

Однако, по его словам, диплом остается важным пунктом в резюме, который требуют крупные корпорации. Он заявил, что без диплома резюме кандидата могут даже не рассмотреть, хотя для выполнения работы высшее образование может быть и не нужно.

