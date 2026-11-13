Полковник Грашков и стрельба на автомойке: приговор отменен, дело вернется в суд

Kub Mash: полковнику Грашкову отменили приговор за стрельбу на автомойке

Общество

Приговор полковнику полиции Александру Грашкову, стрелявшему в водителя на автомойке в Армавире, отменен. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Kub Mash. Бывший начальник уголовного розыска был осужден к 1,5 года колонии, однако краевой суд смягчил ему наказание до исправительных работ, признав его действия ответной реакцией.

По данным канала, родные пострадавшего и прокуратура обжаловали это решение. Теперь дело полковника снова будет рассмотрено в суде. Таким образом, речь идет не о вступлении приговора в силу, а о его пересмотре: сначала наказание заменили на более мягкое, а после жалоб прокуратуры и близких потерпевшего дело возвращается в суд.

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