Полковник Грашков и стрельба на автомойке: приговор отменен, дело вернется в суд

Приговор полковнику полиции Александру Грашкову, стрелявшему в водителя на автомойке в Армавире, отменен. Об этом сообщает « Лента.ру » со ссылкой на Telegram-канал Kub Mash. Бывший начальник уголовного розыска был осужден к 1,5 года колонии, однако краевой суд смягчил ему наказание до исправительных работ, признав его действия ответной реакцией.

По данным канала, родные пострадавшего и прокуратура обжаловали это решение. Теперь дело полковника снова будет рассмотрено в суде. Таким образом, речь идет не о вступлении приговора в силу, а о его пересмотре: сначала наказание заменили на более мягкое, а после жалоб прокуратуры и близких потерпевшего дело возвращается в суд.