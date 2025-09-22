Половина россиян стыдится родных с деменцией

Половина россиян испытывает стыд за родственников с деменцией и предпочитает скрывать этот диагноз, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на совместное исследование НАФИ и проекта «Деменция.net». Каждый третий респондент считает людей с таким заболеванием неполноценными.

Несмотря на рост осведомленности о деменции до 83%, 51% опрошенных скрыли бы диагноз у родственника, а 30% — при обнаружении заболевания у себя. Каждый пятый россиянин сообщил о случаях деменции в своей семье.

Прогнозы экспертов указывают на значительное увеличение числа заболевших: к 2050 году в России может быть до 4 млн людей с деменцией, а в мире — до 139 млн.

Хотя деменция остается неизлечимым заболеванием, современная медицина предлагает методы замедления ее прогрессирования. Амилоид-таргетная терапия способна замедлить развитие болезни на 25–35% или приостановить ее на несколько лет, уменьшая выраженность симптомов.

