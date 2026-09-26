Полпред Руденя выступил против концерта Канье Уэста: «Не лучший пример зарубежной эстрады»

Полпред Руденя: не одобрил бы концерт Канье Уэста в Тверской области

Общество

Полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя заявил, что не стал бы одобрять проведение концерта американского рэпера Канье Уэста в Тверской области. В интервью журналисту Александру Юнашеву он пояснил, что российской молодежи не стоит смотреть на нестабильного и неадекватного музыканта.

По мнению чиновника, для молодых людей нужно что-то более серьезное и содержательное, чем наблюдать за артистами, которые нестабильны, пропагандируют националистические ценности и неадекватно себя ведут. Руденя назвал это не лучшим примером зарубежной эстрады. Он также добавил, что решение о проведении концерта Уэста в Северо-Западном федеральном округе должны принимать городские власти с учетом пожеланий жителей.

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