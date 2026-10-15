Полтора года обмана: москвич снова и снова переводил деньги мошенникам

ГУ МВД по столице: житель Москвы полтора года переводил деньги аферистам

Общество

В Москве зафиксирован рекордный случай дистанционного мошенничества: житель столицы на протяжении полутора лет переводил деньги аферистам. Об этом ТАСС сообщил начальник управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по столице Антон Кононенко.

По словам Кононенко, мужчина однажды стал жертвой мошенников и перевёл им средства. Через некоторое время он осознал, что его обманули, и обратился в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Однако в ходе расследования потерпевший снова ответил на звонок неизвестного и вновь лишился денег. Подобные эпизоды повторялись несколько раз. В итоге срок обмана достиг полутора лет — этот случай Кононенко назвал рекордным.

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