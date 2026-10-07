Получит ли Юра Борисов «Оскар»? Кинокритик назвал главную проблему

Критик Сушко: номинация Борисова на «Оскар» зависит от политического контекста

Общество

Кинокритик «Абзаца» Анатолий Сушко считает, что российский актер Юра Борисов, скорее всего, не получит «Оскар» за роль в фильме «Искусственный». По его мнению, проблема не в таланте артиста, а в системе, выстроенной вокруг самой престижной кинонаграды.

Сушко объяснил, что в Голливуде даже гениального актера никуда не номинируют, если студия не будет продвигать его по конкретной методичке. В идеале нужно придумать цепляющую легенду о том, как он готовился к роли, и обильно присыпать это броским продающим лоском. Кроме того, на момент вручения важную роль играет политический контекст и то, насколько он бьется с личностью актера, образом персонажа и сюжетом фильма.

Критик отметил, что «Оскар» вручают американские демократы, которым всегда хочется насолить республиканцам. У Борисова выросли бы шансы на победу, если бы он транслировал подходящие партии смыслы. По словам Сушко, 70% успеха на премии зависят от факторов, которые не имеют никакого отношения к ремеслу, искусству и культуре. В любом случае, если Юру номинируют или он выиграет, за него будут искренне рады: он молодец, достоин и заслуживает. Более того, Сушко считает, что это надо правильно использовать, ведь сегодня Борисов в Голливуде — «наша та самая мягкая лысая сила».

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