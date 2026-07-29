Помада, которая убивает: косметолог объяснила, как просроченный тюбик доводит до онкологии

Врач-косметолог Марият Мухина в беседе с « Абзацем » предупредила, что использование некачественной или просроченной губной помады способно привести к онкологическим заболеваниям. По ее словам, любое средство для губ может обернуться целым рядом проблем со здоровьем.

При индивидуальной непереносимости помада вызывает контактный дерматит, эритему, зуд, пузырьки, отек губ и шелушение. Ароматизаторы, консерванты, красители и следовые металлы способны спровоцировать раздражение слизистой, временное жжение, покраснение и хейлиты. Особую опасность представляет микробиологическое загрязнение: просроченная или неправильно хранившаяся помада становится средой для роста бактерий и плесени, что грозит местными воспалительными реакциями не только на губах, но и на глазах, а при чрезмерном проглатывании — системной аутоиммунной реакцией. Если же продукт изготовлен кустарно с использованием нефтепродуктов, летучих органических веществ, полициклических ароматических углеводородов и запрещенных металлов, возникает риск онкологических последствий.

Косметолог посоветовала выбирать сертифицированную косметику от надежных производителей, внимательно изучать состав, проверять срок годности и перед использованием тестировать новую помаду на небольшом участке кожи.